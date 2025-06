Da CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD E UNIVERSITA’ DI PISA: Al Paper Day dell’Università di Pisa oltre 120 laureandi e laureati a colloquio con le industrie della carta

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

Thu 12 June 2025 *Comunicato Stampa congiunto di data 12 giugno 2025*

*L’evento è stato organizzato dal Career Service dell’Ateneo in

collaborazione con Confindustria Toscana Nord*

Sono oltre 120 i ragazzi e le ragazze che (ieri) mercoledì 11 giugno hanno

partecipato alla seconda edizione del “Paper Day. Lavorare nell’industria

della carta”, l’evento di orientamento post-laurea organizzato per il

secondo anno consecutivo dal Career Service dell’Università di Pisa in

collaborazione con Confindustria Toscana Nord, l’associazione degli

industriali di Lucca Pistoia e Prato, volta a favorire virtuose relazioni

fra il comparto della carta e il mondo accademico. Studenti, laureati e

laureandi dell’Ateneo hanno potuto incontrare le aziende del settore,

candidandosi direttamente alle 43 offerte di lavoro presentate dalle

imprese.

L’iniziativa, che ha impegnato l’intera giornata di mercoledì, si è

articolata in tre fasi: al mattino, le imprese che hanno aderito

all’iniziativa (A.Celli, Andritz, DS Smith Paper Italia, Essity Italy,

Fosber, Gambini, Lucart, Sofidel, Toscotec, Valmet, Wepa Italia) si sono

presentate ai partecipanti descrivendo se stesse, i propri prodotti e i

mercati di riferimento, facendo emergere i fabbisogni occupazionali di

ciascuna. Nel pomeriggio si sono svolte le sessioni di colloqui individuali

con i ragazzi e le ragazze in possesso di laurea o in procinto di

conseguirla. Nel pomeriggio si è anche tenuta una tavola rotonda moderata

da Chiara Galletti, delegata del rettore per le relazioni con le imprese,

che ha visto la partecipazione di direttori di dipartimento, presidenti di

corso di studio, docenti e ricercatori dell’Ateneo, esponenti di

Confindustria Toscana Nord e delle aziende. La giornata si è poi conclusa

con un aperitivo di networking.

“Anche quest’anno abbiamo registrato un’ampia partecipazione di studenti e

neolaureati provenienti da diversi percorsi di studio, prevalentemente

Ingegneria ma anche Economia, Informatica e Chimica oltre che discipline

umanistiche – ha dichiarato *Chiara Galletti *– I partecipanti hanno avuto

l’opportunità di conoscere un settore strategico per il nostro territorio,

con cui l’Ateneo ha attivato collaborazioni significative non solo

nell’ambito della formazione, ma anche della ricerca, attraverso attività

che spaziano dalla bioeconomia circolare, decarbonizzazione e transizione

digitale. Questa sinergia tra ricerca accademica e innovazione industriale

mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e a rafforzare la competitività

del territorio.”

“L’Università di Pisa ha all’attivo da alcuni anni il corso di laurea

magistrale in Tecnologia e produzione della carta e del cartone, un corso

che si svolge interamente in lingua inglese, che è costantemente cresciuto

nel corso degli ultimi anni, nonostante le difficoltà iniziali legate alla

pandemia, e che annovera tra i suoi punti di forza la continua

collaborazione con le aziende del settore” ha dichiarato *Marco Frosolini*,

presidente del corso di studio.

Dall’analisi dei profili richiesti dalle aziende emerge la specificità del

settore: un comparto che, con le sue produzioni di carta tissue, carta per

cartone ondulato in fogli e scatole e macchine per l’industria della carta

e del cartone si compone di 332 imprese per 10.857 occupati, localizzate

nella provincia di Lucca e in parte in quella di Pistoia. Si tratta del

principale distretto in Italia e uno dei maggiori in Europa. Il settore ha

già intrapreso percorsi di forte innovazione e sostenibilità, il che ha

favorito la sua affermazione sui mercati. È proprio per questo che si

intende aumentare l’impegno su questi assi di azione, con l’assunzione di

professionalità idonee; questo è emerso in maniera chiarissima anche dalla

tavola rotonda che ha concluso la giornata.

“Con il consolidarsi del Paper Day si rafforza ancora l’iniziativa della

nostra organizzazione a favore della formazione qualificata di giovani da

assumere nel settore cartario e della meccanica della carta – *ha

commentato Tiziano Pieretti*, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord

e presidente della sezione Carta dell’Associazione – Si tratta di profili

elevati, che rispondono alle esigenze delle imprese di continuare a

crescere nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. È proprio per

supportare le nostre associate che, come associazione, sosteniamo