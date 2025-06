(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Terza edizione dell’Affido Culturale ad Arezzo:

sono sempre di più le bambine e i bambini protagonisti

Da novembre 2024 a giugno 2025 le attività hanno coinvolto 22 famiglie

Un programma articolato per rendere la cultura più accessibile e inclusiva

Un totale di 19 uscite che hanno coinvolto 37 bambini di 22 famiglie. La terza edizione dell’Affido

Culturale ad Arezzo si conclude con una crescita della partecipazione che testimonia l’importanza

del progetto.

L’Affido Culturale è un progetto proposto dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e realizzato

con il coinvolgimento del Comune di Arezzo, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo

e la Fondazione Arezzo Comunità. Le attività sono curate da Officine della Cultura.

Per questa terza edizione, le attività legate all’Affido Culturale che si sono svolte da novembre

2024 a giugno 2025 – laboratori museali, visite a mostre, spettacoli in quattro diversi teatri,

passeggiate con guide e archeologi, visite e laboratori in fattoria – hanno coinvolto il maggior

numero di bambini e di famiglie del territorio da quando il progetto è stato attivato ad Arezzo nel

2022. Alla seconda edizione del 2023/2024 le adesioni erano state di 31 minori e 18 famiglie.

Rispetto al passato sono aumentate anche le uscite calendarizzate: sono state in totale 19 le

attività svolte a partire dall’autunno 2024.

Facendo tesoro dei risultati ottenuti nelle prime due edizioni, anche nell’ultima – che si è conclusa

con la visita al Museo Diocesano di Arte Sacra di Arezzo di lunedì 9 giugno 2025 – è stata riservata

particolare attenzione al coinvolgimento di famiglie che avevano la necessità di recuperare

l’abitudine alla fruizione delle attività culturali, anche in relazione alla lunga parentesi del postpandemia.