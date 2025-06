(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 NOTA STAMPA

ASSESSORE CAPUTO: APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO 2025/2026. DA ORA CERTEZZE PER IN MONDO VENATORIO

“Approvato il Calendario Venatorio 2025/2026. Come negli ultimi anni, il calendario è stato costruito con attenzione all’equilibrio tra tutela ambientale e esigenze del mondo venatorio. Abbiamo rispettato il termine di legge del 15 giugno, evitando così i rischi legati a eventuali ricorsi amministrativi e garantendo certezza agli operatori del settore.”.

Lo ha annunciato Nicola Caputo Assessore regionale All’Agricoltura della Campania

“L’apertura anticipata – spiega ancora l’Assessore regionale Nicola Caputo – è stata concessa solo per le specie opportunistiche indicate da ISPRA (gazza, cornacchia e ghiandaia), a cui si è aggiunto il colombaccio, in forte crescita demografica e di particolare interesse per i cacciatori.

Per il prelievo ordinario, sono stati confermati i criteri consolidati nel tempo, frutto dell’esperienza maturata dalla Regione e dall’Osservatorio faunistico. Alcune deroghe, come nel caso del tordo bottaccio e della beccaccia, sono state motivate da solidi dati scientifici. Particolare attenzione è stata riservata alle specie acquatiche, con chiusure differenziate nel pieno rispetto delle direttive europee.

“Il calendario è stato inoltre potenziato per quanto riguarda il prelievo del cinghiale, con modalità che mirano a un contenimento più efficace e coordinato su tutto il territorio regionale. Infine, è stata migliorata anche la regolamentazione dell’addestramento cani, riconoscendo alla cinofilia venatoria un ruolo sempre più importante per le aree interne”.

“Abbiamo approvato uno strumento, – conclude l’Assessore regionale Nicola Caputo – frutto della rinnovata efficienza e di un dialogo costruttivo con tutti i portatori di interesse”.