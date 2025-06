(ARC) Imprese:Bini, confronto con categorie motore di politiche economiche

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

attuando Agenda FVG Manifattura 2030”

Udine, 9 giu – “Il costante dialogo e il continuo confronto

con le categorie produttive ? stato e continua a essere il motore

delle politiche industriali regionali. In questi anni abbiamo

costruito, insieme, un vero e proprio “Sistema Friuli Venezia

Giulia”, capace di affrontare anche le congiunture pi? complesse

legate alla crisi geopolitica internazionale. Se la Regione

Friuli Venezia Giulia pu? affrontare l’imminente assestamento di

bilancio con conti in piena salute ? proprio grazie a un tessuto

economico resiliente”.

? quanto ha dichiarato l’assessore regionale alle Attivit?

produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo questa sera

all’assemblea di Confapi Fvg, l’associazione che rappresenta

oltre mille piccole e medie industrie del territorio nei settori

del manifatturiero, edilizia, trasporti, logistica e servizi alle

imprese, presieduta da Massimo Paniccia.

L’assessore ha espresso un sentito ringraziamento a Confapi Fvg

“per il contributo fondamentale, al pari di tutte le associazioni

di categoria della regione, nella costruzione partecipata delle

strategie industriali del Friuli Venezia Giulia”.

Tra gli esempi concreti di questa sinergia, Bini ha citato

l’Agenda FVG Manifattura 2030, frutto del lavoro congiunto tra

Regione e The European House-Ambrosetti, pensata per attrezzare

il sistema economico regionale alle sfide future. “Un piano

ambizioso – ha spiegato l’assessore – che si sta gi?

concretizzando con interventi programmati per oltre 107,5 milioni

di euro, che comprendono undici bandi, molti dei quali gi?

operativi”.

Come ? emerso durante la discussione assembleare, nonostante le

turbolenze economiche e geopolitiche, le imprese associate a

Confapi non hanno registrato aumenti nelle richieste di cassa

integrazione e contratti di solidariet? rispetto al biennio

precedente.

“La richiesta che arriva dalle Pmi – ha sottolineato l’esponente

della Giunta regionale – ? quella di semplificare. Il nostro

obiettivo ? rafforzare la competitivit? del tessuto

imprenditoriale regionale creando strumenti agili, accessibili e

rispondenti alle reali esigenze delle imprese. In questa

finalit?, Confapi FVG, con oltre 700 incontri di formazione

organizzati ogni anno, ? un alleato importante”.

