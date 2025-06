Referendum, Tiso(Confeuro): “Andiamo a votare per sconfiggere astensionismo” 

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

“Il referendum è una delle più alte espressioni della democrazia partecipativa. L’appuntamento dell’8 e 9 giugno rappresenta certamente un’occasione fondamentale per tutti i cittadini di contribuire direttamente alle scelte che toccano la vita del Paese”, spiega Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. “I quesiti su cui siamo chiamati a esprimerci riguardano temi centrali per la nostra società: la sicurezza sul lavoro e la cittadinanza, che investe i valori dell’inclusione e della giustizia sociale. Si tratta di argomenti che meritano ascolto, riflessione e soprattutto partecipazione”, prosegue il presidente nazionale Confeuro. Che poi aggiunge: “Andare a votare dunque non è soltanto un diritto, ma anche una risposta chiara a chi oggi fa il tifo per l’astensionismo e per l’indifferenza. La partecipazione è l’unico antidoto alla disaffezione, l’unica strada per rafforzare la democrazia e renderla più vicina ai cittadini. Invitiamo tutti a informarsi, a confrontarsi e a esercitare con consapevolezza il proprio diritto di voto”, conclude il presidente di Confeuro, Andrea Tiso.