CASINA DI RAFFAELLO in Villa Borghese: dal 9 giugno al via il centro estivo per bambini di 4-12 anni e ogni sabato attività per famiglie

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 COMUNICATO STAMPA

CASINA DI RAFFAELLO

SABATO D’ESTATE A VILLA BORGHESE

Dal 14 giugno al 13 settembre, ogni sabato, famiglie e bambini potranno partecipare al programma di visite esplorative e letture animate all’insegna di arte e natura, gioco e divertimento. Prenotazione obbligatoria allo 060608

Roma, 06 giugno 2025 – Dal 14 giugno al 13 settembre, Casina di Raffaello offre alle famiglie, alle bambine e ai bambini la possibilità di vivere la città anche d’estate con il programma di Sabato d’Estate – Summer Saturday.

Nel verde di Villa Borghese, ogni sabato (esclusi il 16 e 23 agosto) si terranno visite esplorative e letture animate in italiano e in inglese: adulti e bambini insieme verranno condotti alla scoperta di albi illustrati e attività creative dedicate al mondo naturale e ai tesori della Villa per vivere un’avventura all’insegna dell’arte e dell’immaginazione. Le attività, rivolte a adulti e bambini insieme, sono pensate come esperienza di crescita condivisa e collettiva basata sul gioco. Il costo della visita esplorativa con laboratorio è di €8 a bambino + accompagnatore, gratuito per disabili. Il costo delle letture animate è di €6 a minore.

Si segnala inoltre, che per tutta l’estate, dal 9 giugno all’8 agosto e dal 25 agosto al 12 settembre (con pausa da lunedì 11 agosto a domenica 24 agosto), a Casina di Raffaello è attivo il centro estivo “Viaggio d’Estate”, rivolto a bambine e bambini dai 4 ai 12 anni che vogliono vivere un’esperienza collettiva di socializzazione, gioco e crescita immersi nella natura di Villa Borghese. L’orario va dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 con un costo settimanale (cinque giorni consecutivi) di € 125,00 a bambina/o, comprendente tutti i materiali per le attività e il biglietto d’ingresso nei musei laddove previsto. Non sono inclusi il pranzo e le merende.

Per tutte le attività la prenotazione e il pagamento on line sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Info e dettagli su orari, costi, attività e centro estivo sono consultabili sul sito http://www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

PROGRAMMA

VISITA ESPLORATIVA CON LABORATORIOEsplorazioni ad arte

Come si possono catturare i colori della natura? Cosa significa davvero esplorare con tutti i sensi? Villa Borghese diventa lo scenario di un viaggio esplorativo, dove bambine e bambini insieme agli adulti saranno guidati alla scoperta delle sue meraviglie naturali e artistiche. Un percorso che unisce osservazione, ascolto e immaginazione per conoscere da vicino alberi monumentali e animali fantastici scolpiti nella pietra, ascoltare il suono dell’acqua e il cinguettio degli uccelli, osservare nel dettaglio gli elementi naturali. In laboratorio, i partecipanti realizzeranno una speciale mappatura emotiva dell’esplorazione vissuta a Villa Borghese tra arte e botanica, tra scientificità e creatività.

Quando: sabato alle ore 10.00

Date: 14 e 21 giugno; 5, 12, 19 luglio; 2 e 9 agosto; 6 e 13 settembre – ITALIANO28 giugno, 26 luglio, 30 agosto – INGLESE

Durata: 75 minuti

Partecipanti: 12 bambine/i (6 – 11 anni) e 12 adulti accompagnatori

Costo: 8 euro a bambina/o

LETTURE ANIMATE IN ITALIANO E IN INGLESE

Il piccolo seme – Tiny seed, di Eric Carle

Il viaggio di un piccolo seme tra difficoltà e imprevisti ci condurrà ad un finale sorprendente. Con il nostro corpo ci faremo trascinare dal vento, bagnare dalla pioggia e riscaldare dal sole. Quale fiore spunterà?

Quando: sabato alle ore 11.30 e alle ore 15.00

Date: 14 giugno e 9 agosto – ITALIANO; 26 luglio – INGLESE

Durata: 40 minuti

Partecipanti: 8 bambine/i (3 – 6 anni) e 8 adulti accompagnatori Costo: 6 euro a bambina/o

Il piccolo bruco Maisazio – The very hungry caterpillar di Eric Carle

Tutti i bruchi diventano farfalle, ma come fanno? Pagina dopo pagina, tra sorprese e meraviglia, scopriremo insieme a un simpatico bruco uno dei grandi misteri della natura. Infine, con forme e colori aiuteremo bruco a diventare una meravigliosa farfalla.

Quando: sabato alle ore 11.30 e alle ore 15.00

Date: 21 giugno, 12 luglio, 6 settembre – ITALIANO

Durata: 40 minuti

Partecipanti: 8 bambine/i (3 – 6 anni) e 8 adulti accompagnatori

Costo: 6 euro a bambina/o

Un colore tutto mio – A color of his own di Leo Lionni

I pappagalli sono verdi, i pesciolini sono rossi… e il camaleonte di che colore è?

In questo fantastico viaggio nella natura, tra gioco e scoperta, aiuteremo il camaleonte a trovare un colore tutto suo. Realizzeremo insieme una nuova pagina da aggiungere alla storia di questo simpatico animale.

Quando: sabato alle ore 11.30 e alle ore 15.00

Date: 28 giugno – INGLESE; 19 luglio, 2 agosto, 13 settembre – ITALIANO

Durata: 40 minuti

Partecipanti: massimo 8 bambine/i (3-6 anni) e 8 adulti accompagnatori

Costo: 6 euro a bambina/o

Il giardino più bello – The most beautiful garden di Luca Tortolini e Beatrice Cerocchi