Com. “𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟓”: 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟖 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

Thu 05 June 2025 COMUNE DI CALTAGIRONE

Comunicato Stampa

โ€œMaggio dei Libri 2025โ€: domenica 8 giugno, a Villa Patti, manifestazione conclusiva Un ricco programma di appuntamenti caratterizzerร , domenica 8 giugno, dalle 10 alle 22, a Villa Patti, la manifestazione conclusiva del Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) cui anche questโ€™anno (XV edizione) il Comune di Caltagirone ha aderito attraverso lโ€™assessorato alle Biblioteche, retto da Micol Liardo, e grazie al concorso di associazioni, altri organismi, istituzioni scolastiche e singoli cittadini che costituiscono il Patto locale per la Lettura. Il Maggio dei Libri si รจ sostanziato in un fitto calendario di eventi culturali, artistici e sportivi, presentazioni, letture animate, spettacoli teatrali, laboratori e altre iniziative per tutte le etร .

Il programma di domenica 8 giugno, a Villa Patti:

Libri in Villa: Stand espositivi a cura dellโ€™Edicola Falcone Borsellino, dellโ€™ass. Le Muse, di Nati per Leggere, della libreria Scripta Manent- ore 10:00-20:00

Ludogiochi: giochi da tavolo e altroโ€ฆ..a cura dellโ€™ass. S.H.I.E.L.D./La Tana dei Goblin Caltagirone โ€“ ore 10:00-20:00

Scacco Matto: mini-tornei di scacchi aperti a tutti, a cura dellโ€™ass. Le Muse โ€“ ore 10:00-20:00

Ti racconto una favola: lettura ad alta voce a cura del Nido dโ€™infanzia Peter Pan โ€“ ore 10:00- 11:00

#Celocelomanca: scambio di figurine, a cura dellโ€™Edicola Falcone Borsellino โ€“ ore 10:30

Presentazione programma e Illustrazione libri (etร 0-6) a cura di Nati per Leggere โ€“ ore 10:30- 12:30

Presentazione del libro โ€œIl cielo liberรฒ una magica sciaโ€, incontro con lโ€™autore calatino Roberto Morello, dialoga con lโ€™autore Marilena Trovato, a cura dellโ€™Edicola Falcone Borsellino โ€“ ore 11:00 (etร 6-8)

Visita al Parco: espressione del legame tra natura e cultura, ad accompagnare i partecipanti sarร lโ€™architetto Laura Carullo โ€“ ore 11:00

Ti racconto una favola: lettura ad alta voce a cura del Nido dโ€™infanzia Arcobaleno โ€“ ore 16:00- 17:00

Lettura ad alta voce e laboratori (etร 0-6) a cura di Nati per Leggere โ€“ ore 16:30-18-30

Ti racconto una favola: lettura ad alta voce a cura del Nido dโ€™infanzia Peter Pan โ€“ ore 17:00- 18:00

Presentazione del libro โ€œAmore Amaroโ€ di Cinzia Nazzareno, a cura dellโ€™ass. Magma โ€“ ore 17:30

Presentazione del libro โ€œSuoni dalle terre che amoโ€, incontro con lโ€™autore campano Luigi Ieno, dialoga con lโ€™autore Marilena Trovato, a cura dellโ€™Edicola Falcone Borsellino โ€“ ore 18:30

Visita al Museo delle Ville Storiche: ad accompagnare i partecipanti in un percorso tra arte e storia sarร il dott. Domenico Amoroso โ€“ ore 19:30

Esibizione a cura di Opera Prima โ€“ ore 20:30

Esibizione musicale a cura del duo 8Corde โ€“ore 21:00