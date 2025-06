(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 *ALBANO (MEF): IL GOVERNO MELONI RAFFORZA LA FIDUCIA DEI MERCATI, ITALIA

PREMIATA PER STABILITÀ E RESPONSABILITÀ”*

«Accogliamo con favore la decisione odierna della Banca Centrale Europea di

ridurre i tassi di intervento di 25 punti base. L’ulteriore allentamento

delle condizioni monetarie a fronte della stabilizzazione del quadro

inflattivo rappresenta un impulso importante per la crescita economica nel

contesto di una postura macro-fiscale orientata alla prudenza».

Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Ministero dell’Economia e

delle Finanze e deputato di Fratelli d’Italia, Lucia Albano.

«Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco, stabilmente a quota 100 – continua

Albano – la costante ricerca dei nostri titoli di Stato che, si veda i BTp

di ieri, ricevono richieste di oltre il 120% superiori, confermano la

solida fiducia dei mercati nella stabilità delle politiche economiche del

Governo Meloni, nonostante lo scenario internazionale incerto».

«Una fiducia confermata recentemente dalle più autorevoli agenzie di rating

– prosegue Albano- e, nei giorni scorsi, ribadita da autorevoli istituzioni

finanziarie internazionali. Un’analisi di Barclays, firmata da Alessandro

Di Spirito e Rohan Khanna, sottolinea che – pur essendo già su livelli

storicamente bassi – il differenziale tra i titoli di Stato italiani e

tedeschi presenta ulteriori margini di riduzione. Anche Goldman in un

recente studio, conferma una valutazione positiva della sostenibilità del

debito pubblico italiano. La banca internazionale osserva come lo spread si

collochi attualmente sui livelli più bassi negli ultimi anni e ipotizza che

tale condizione possa rivelarsi più duratura rispetto a quanto previsto da

parte del mercato».

«Nel complesso – conclude Albano – questi segnali convergenti confermano

l’efficacia dell’azione del Governo Meloni, la solidità dei fondamentali

della nostra economia e il rafforzamento della fiducia degli investitori

internazionali nel percorso di stabilità, responsabilità e crescita

sostenibile intraprese dall’Italia».

