FOTONOTIZIA 4 GIUGNO – FIRMATO IL CONTRATTO TRA COMUNE E ULSS 2 PER LA NUOVA CASA DELLA COMUNITA’

Treviso, 4 giugno 2025

Questa mattina è stato firmato il contratto tra il Comune di Treviso e

l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, rappresentati dal sindaco Mario Conte

e dal direttore generale Francesco Benazzi, per la concessione di utilizzo

di Palazzo Moretti, edificio storico situato in via Isola di Mezzo,

destinato a diventare la nuova Casa della Comunità.

L’accordo rappresenta un passo decisivo verso la concretizzazione di un

progetto strategico per il potenziamento della rete territoriale di

assistenza sanitaria, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) – Missione 6 “Salute”. L’intervento prevede il restauro, la

ristrutturazione e la messa a norma di porzione di edificio esistente. La

superficie interessata è di 1530 metri quadri. Nella casa della comunità è

prevista l’erogazione di prestazioni di assistenza di base e cure primarie,

assistenza specialistica ambulatoriale, diagnostica di laboratorio di base

per immagini. Nella nuova struttura saranno realizzati 14 ambulatori

specialistici, un punto unico di accoglienza, un punto prelievi e servizi

comuni.

L’immobile, di proprietà del Priorato Laicale di Santa Maria Mater Domini

De’ Fossis, è stato affidato al Comune di Treviso e ora concesso in

godimento all’ULSS 2. I lavori partiranno nei prossimi mesi.

