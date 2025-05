(ACON) ITINERANNIA. BORDIN A SAN GIORGIO: ENORME GRAZIE A MONDO VOLONTARI

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

San Giorgio di Nogaro (Ud), 30 mag – Una festa nella

festa, la giornata inaugurale di ItinerAnnia, la manifestazione

che dal 2002 abbina la valorizzazione dei prodotti del territorio

alla realt? storica e artistica non solo di San Giorgio di

Nogaro, epicentro della manifestazione, ma anche dei vicini

comuni di Porpetto, Torviscosa, Muzzana, Carlino e Marano

Lagunare.

Al taglio del nastro e alla parata inaugurale, una sorta di

processione laica che dalla piazza del Municipio ha condotto

popolo e autorit? a Villa Dora – alla chiassosa presenza delle

realt? sportive locali di calcio, basket, scherma, baseball,

pallavolo, danza, nautica e arti marziali – ha partecipato anche

il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin.

“Voglio rivolgere – ha detto Bordin – un enorme grazie al mondo

del volontariato, senza il quale una manifestazione di questo

genere non sarebbe possibile. Da chi spilla le birre a chi lavora

alla griglia, a chi fa conoscere nei vari stand le realt?

gastronomiche, ma anche economiche e artigianali del territorio

della Riviera friulana, sono centinaia le persone impegnate a

costruire Itinerannia giorno dopo giorno. E si tratta di

un’enorme ricchezza per il presente e il futuro della nostra

regione”.

Il presidente Bordin, che era accompagnato dai colleghi

consiglieri Mauro Di Bert, Massimiliano Pozzo e Igor Treleani, si

? rivolto anche alle centinaia di giovani atleti delle realt?

sportive di San Giorgio, invitandoli “a perseverare con impegno e

passione, divertendosi e crescendo con valori sani”. “Ragazzi,

ascoltate i vostri genitori – ha aggiunto il massimo

rappresentante dell’Assemblea legislativa Fvg – ma anche i vostri

istruttori e allenatori che hanno il compito di formarvi non solo

come atleti”.

Alla cerimonia di inaugurazione, condotta da Giorgia Bortolossi,

erano presenti numerosi sindaci del territorio, a partire dal

“padrone di casa” Pietro Del Frate, primo cittadino di San

Giorgio di Nogaro. Ha partecipato all’intera cerimonia anche il

deputato Graziano Pizzimenti, gi? sindaco di Marano.

Il momento di maggior impatto emotivo della serata ? stato la

consegna del premio Itinerannia 2025 ai genitori di Lorenzo

Parelli, lo studente morto sul lavoro nel gennaio del 2022

durante uno stage. Erano presenti i suoi genitori, Elena

Dentesano e Dino Parelli, intervistati dal vicedirettore del

gruppo Nem, Paolo Mosanghini. Una mamma e un pap? che, pur

sconvolti dal dolore per la perdita del figlio, hanno scelto di

impegnarsi in una campagna di sensibilizzazione sul tema della

sicurezza sul lavoro, oggi codificata nella cosiddetta “carta di

Lorenzo”.

La manifestazione proseguir? domani, domenica e luned? 2 giugno

proponendo un ricco carnet di spettacoli, concerti ed eventi.

