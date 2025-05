Vigili del Fuoco, Sottosegretario Prisco a Ravenna al corso avanzato sommozzatori

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025
MINISTERO DELL'INTERNO – UFFICIO STAMPA

*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*

* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco:*

*Comunicato Stampa*

*Sottosegretario Prisco a Ravenna al corso Sommozzatori dei Vigili del

Fuoco*

Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, ha visitato

oggi il corso nazionale per sommozzatori dei Vigili del Fuoco presso il

porto di Ravenna e il Comando provinciale dei VVF.

“*Gli specialisti sommozzatori dei Vigili del Fuoco – *ha dichiarato il

Sottosegretario Prisco -* rappresentano una vera eccellenza nazionale nelle

operazioni di soccorso acquatico e subacqueo, frutto di una tradizione

iniziata nel 1952 e oggi consolidata da una metodologia didattica rigorosa

e innovativa, riconosciuta anche a livello internazionale come il “metodo

italiano”.*

Durante la visita, il Sottosegretario ha potuto osservare lo svolgimento

del XXX Corso Basico per Sommozzatori VVF, con 31 allievi selezionati

attraverso un durissimo iter di ammissione.

*”L’obiettivo della formazione – ha aggiunto il sottosegretario – è quello

di portare ogni allievo al massimo livello di preparazione, riducendo al

minimo il margine di errore umano e garantendo la massima efficacia e

rapidità d’intervento, anche in scenari estremi e complessi, come quelli

affrontati durante i soccorsi alla Costa Concordia o nella recente

emergenza al veliero Bayesian nelle acque al largo di Palermo”.*

*”Questo corso rappresenta un investimento strategico sulla sicurezza dei

nostri Vigili del Fuoco che operano in ambiente acquatico e sulla qualità

degli interventi di soccorso”, ha dichiarato il Sottosegretario Prisco. “A

Ravenna si conferma l’impegno dello Stato nel rafforzare la formazione e la

specializzazione di chi ogni giorno è in prima linea al servizio dei

cittadini. Il Ministero sta valutando l’istituzione di una scuola nazionale

per la specialità proprio qui a Ravenna.”** – *ha concluso Prisco.

*Delia Cipullo*