(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, EGIZIANO PALPEGGIA 16ENNE IN METRO’, DE CORATO (FDI): «SERVE

NUCLEO VIGILI NTTP CHE C’ERA CON CDX PER CONTROLLO E CONTRASTO CRIMINALITA’

SUI MEZZI PUBBLICI».*

Milano, 29 Maggio 2025 – «Ieri pomeriggio, sulla metropolitana all’altezza

della fermata Turro della M1, è toccato ad una giovanissima ragazza subire

molestie da parte di un egiziano, poi fortunatamente rintracciato e

denunciato. Il neo Assessore alla Sicurezza Sala, non ha nulla da dire?

Costa sta facendo, insieme alla Giunta, per contrastare questi continui

fenomeni di illegalità? Tutti i mezzi pubblici, dai tram ai bus fino

all’intera linea metropolitana appunto, da un decennio sono diventati zone

franche per delinquenti e criminali, spesso e volentieri stranieri, che

fanno ciò che vogliono. Serve il Nucleo di Vigili che noi del Centrodestra

avevamo sperimentato con buoni risultati. Tale modello (Nucleo tutela trasporto

pubblico) fino al 2011 era composto da 50 Agenti che controllavano sia i

bus che le metropolitane, affiancati anche dai Poliziotti in pensione e dai

soldati fuori dalle stazioni metropolitane. Tutte queste Forze dell’Ordine

contrastavano con efficacia la criminalità. Cosa aspettano sia il Comune

che il Centrosinistra ad intervenire»?

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.