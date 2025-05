(ACON) SICUREZZA. BERNARDIS (FP): PIANO ACCOGLIE ISTANZE GORIZIA E COLLIO

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 (ACON) Trieste, 29 mag – “Questi fondi rafforzano il prezioso

lavoro di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e

Polizie locali, che ogni giorno garantiscono presenza, controllo

e sicurezza ai cittadini sul territorio. La Regione investe con

convinzione e visione, con la consapevolezza che sono le donne e

gli uomini in divisa il vero volto della sicurezza. A loro va la

nostra gratitudine e la massima attenzione”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga Presidente), esprimendo “piena soddisfazione per

l’espressione del parere favorevole in V Commissione al Programma

Sicurezza 2025. Parliamo di uno stanziamento strutturale da 7,5

milioni di euro, la cifra pi? alta mai allocata dalla Regione

Friuli Venezia Giulia per le competenze di sicurezza integrata”.

“Ben 5,2 milioni ai corpi e servizi di polizia locale: 3,25

milioni in conto capitale per sale operative, telecamere, veicoli

e dotazioni; 1,95 milioni di parte corrente per manutenzioni,

software, carburanti e turni serali. 900mila euro per la

sicurezza sussidiaria, a sostegno della vigilanza privata nei

comuni con maggiore afflusso turistico e nei capoluoghi. 450mila

euro destinati alla societ? Tpl Fvg per garantire personale di

sicurezza sui mezzi pubblici e alle fermate pi? critiche. 400mila

euro di incentivi alle gestioni associate fra Comuni per mettere

in rete uomini e mezzi, con contributi fino a 90mila euro per il

nuovo Corpo intercomunale. Risorse dedicate a fasce deboli,

prevenzione stradale ed educazione alla legalit?, completano il

quadro, innalzando il plafond complessivo a 7,5 milioni”.

“Accolgo con favore – sottolinea Bernardis – che le istanze di