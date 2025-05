(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Nota Farnesina – Il Ministro Tajani firma un protocollo d’intesa fra MAECI e INPS per favorire l’educazione previdenziale dei cittadini italiani all’estero

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha firmato oggi alla Farnesina un Protocollo d’Intesa per la promozione di iniziative informative finalizzate all’educazione previdenziale dei cittadini italiani all’estero con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), rappresentato dal suo Presidente, Avv. Gabriele Fava.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di miglioramento dei servizi consolari per garantire – con sempre maggiore varietà ed efficacia – servizi importanti per la vita all’estero dei nostri connazionali, ovunque essi si trovino nel mondo.