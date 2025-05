(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Concluso con successo il Master in Clinical Sleep Medicine – A.A.

2023/2024 dell’Università di Foggia*

*Foggia, 27 maggio 2025* – Si è ufficialmente conclusa l’edizione 2023/2024

del Master di II livello in *Clinical Sleep Medicine*, promosso

dall’Università degli Studi di Foggia e coordinato da tre autorevoli

docenti dell’Ateneo: il Prof. Domenico Ciavarella (Odontoiatria), il Prof.

Michele Cassano (Otorinolaringoiatria) e il Prof. Donato Lacedonia

(Pneumologia).

Il Master, altamente specialistico, si è affermato come un punto di

riferimento formativo per medici-chirurghi e odontoiatri desiderosi di

approfondire le proprie competenze nella diagnosi e nella gestione clinica

dei disturbi del sonno e dei disturbi respiratori del sonno, sia in età

pediatrica che adulta.

Attraverso un approccio multidisciplinare – che ha saputo integrare teoria,

pratica clinica e aggiornamento scientifico – il percorso formativo ha

dotato i partecipanti degli strumenti necessari per affrontare in maniera

efficace e integrata patologie sempre più diffuse ma spesso

sottodiagnosticate, con un impatto rilevante sulla qualità della vita dei

pazienti.

Con il successo di questa edizione, l’Università di Foggia consolida il

proprio ruolo di polo formativo d’eccellenza nell’ambito della medicina del

sonno, dimostrando la capacità di rispondere con competenza e innovazione

alle esigenze del sistema sanitario, e contribuendo attivamente alla

promozione di una cultura della prevenzione e dell’intervento precoce in

ambito respiratorio e neurologico.

Con preghiera di cortese pubblicazione

Ufficio Stampa, Comunicazione istituzionale ed Eventi di Ateneo

Università di Foggia

Via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia