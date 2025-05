In IULM la MIT Sloan Management Review Italia Conference 2025

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 *Mercoledì 28 maggio* gli spazi di *IULM 6* (via carlo Bo, 7) ospiteranno

una intensa giornata di lavori dedicata all’evoluzione del management

nell’era dell’Intelligenza artificiale. A essere coinvolta sarà la comunità

professionale sull’impiego delle tecnologie di AI per il management in

occasione della *MIT Sloan Management Review Italia Conference 2025* sul

tema “Il riavvio del management nell’era dell’AI”.

A organizzare i convegni e le tavole rotonde è MIT Sloan Management Review

Italia, l’edizione italiana della rivista di Sloan School of Management, la

business school del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

L’*Università IULM*, come Event Partner di questo evento, conferma il suo

impegno che riserva già da tempo nei confronti delle tecnologie di nuova

generazione al servizio della comunicazione e del management, sul piano

della formazione e della ricerca.

A introdurre i lavori saranno *Barbara Quacquarelli*, direttrice

responsabile MIT Sloan Management Review Italia, e *Valentina Garavaglia*,

rettrice IULM. Tra i relatori di rilievo, *Sam **Ransbotham*, professore di

Analytics e Machine Learning and AI del Boston College ed editorialista MIT

Sloan Management Review USA.