Cvijanović incontra delegazione del Congresso USA: “Soddisfazione per il nuovo approccio americano”

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

La deputata serba e presidente della Presidenza della Bosnia-Erzegovina, Željka Cvijanović, ha incontrato oggi a Dayton una delegazione del Congresso degli Stati Uniti, guidata dal deputato repubblicano Mike Turner. L’incontro ha offerto un’importante occasione di dialogo sulle relazioni bilaterali e la situazione politica in Bosnia-Erzegovina, in un contesto segnato da crescenti tensioni istituzionali.

Cvijanović ha espresso soddisfazione per l’approccio della nuova amministrazione statunitense, che – secondo quanto dichiarato – sostiene il principio della libertà decisionale dei leader democraticamente eletti, in linea con i principi dell’Accordo di Dayton.

“Non chiediamo favoritismi, ma un approccio corretto, equilibrato e rispettoso di tutte le parti in Bosnia-Erzegovina. Gli Stati Uniti, in quanto garanti del Dayton, sanno bene che quell’accordo non ha mai previsto che uno straniero non eletto possa legiferare, sospendere costituzioni o punire leader politici,” ha affermato Cvijanović.