Ospedale Ingrassia di Palermo, via libera ai lavori di riqualificazione. Schifani: «Approvato il progetto definitivo, a breve la gara»

«Con l’approvazione del progetto definitivo da parte della commissione regionale Lavori pubblici, possono ora partire gli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale “G.F. Ingrassia” di Palermo». Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani dopo il via libera dell’organismo tecnico-consultivo del dipartimento regionale Tecnico al piano presentato dall’Asp di Palermo, a conclusione di una rapida istruttoria.

Il rinnovamento strutturale, architettonico, impiantistico e funzionale del presidio ospedaliero di corso Calatafimi e la realizzazione di interventi di miglioramento anti-sismico costeranno complessivamente 26 milioni di euro, così finanziati: 13,5 milioni da risorse ex art. 71 della legge 488/1998; 6,5 milioni dal fondo Gestione sanitaria accentrata e 6 milioni finanziati con l’ex art. 20 della legge 67/1988.

Il presidio Dea di primo livello, che avrà una capienza di 173 posti letto, sarà oggetto di un ammodernamento architettonico con lo scopo di assicurare maggiore funzionalità e sicurezza. Il progetto prevede che l’ottimizzazione degli spazi sia accompagnata da un potenziamento dei servizi diagnostici e di laboratorio, con particolare attenzione al reparto di ostetricia e ginecologia.

La gara per l’appalto integrato, che comprende sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dei lavori, sarà gestita da Invitalia, nell’ambito della convenzione attiva con la Regione Siciliana per l’edilizia sanitaria, e potrà essere pubblicata già nelle prossime settimane.

«La riqualificazione dell’Ingrassia – aggiunge Schifani – è una risposta concreta alla richiesta del territorio di avere una sanità più vicina e attenta alle persone. Sulla salute, la Sicilia è pronta a cambiare passo e il mio governo lo sta dimostrando con scelte precise: partendo dalle infrastrutture, che spesso scontano ritardi infrastrutturali di decenni. Grazie a un accordo con lo Stato, realizzeremo a Palermo un nuovo ospedale pediatrico e un polo onco-ematologico all’avanguardia, oltre a numerosi altri interventi strategici in tutta l’Isola. Siamo convinti, infatti, che una sanità efficiente cominci anche dalla qualità degli spazi in cui viene erogata».

