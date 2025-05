(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 LOCATELLI: ESTENDERE MODELLO DAMA IN TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI

CATANIA, 24 MAG – “I protocolli DAMA sono un modello innovativo di presa in carico e cura avanzata nei contesti ospedalieri delle persone con disabilità, in particolare intellettive e relazioni, ma anche con disabilità e patologie complesse, che dobbiamo estendere e portare all’attenzione di tutti”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli nel corso del convegno “Dal modello DAMA alle linee guida nazionali. Occasioni di confronto per lo sviluppo di buone pratiche”, organizzato dal Ministero e che si è svolto oggi all’Hotel NH Parco Degli Aragonesi a Catania.

“Vogliamo coinvolgere sempre più medici e direttori generali, sanitari e socio sanitari, di tutta Italia – ha aggiunto il Ministro – perché questi percorsi mirati di diagnosi e cura possono davvero fare la differenza. Dobbiamo lavorare insieme perchè diventino realtà in tutti i presidi ospedalieri”.