(ACON) BORGHI D’ITALIA. PELLEGRINO (AVS): DALLA BELLEZZA RISULTATI ASSICURATI

Roma, 24 Maggio 2025

Trieste, 24 mag – "Quando la 'Bellezza', così come

declinata da coloro che si impegnano da 25 anni con un progetto

culturale che innerva il nostro tessuto territoriale, diventa un

importante punto di riferimento, i risultati sociali e culturali

sono assicurati”. Cos? in una nota la consigliera regionale

Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra) a margine della XXV

assemblea nazionale de “I Borghi pi? belli d’Italia”.

“A Valvasone, una tre giorni di scambi e incontri fra i

rappresentanti di tutte le regioni italiane – spiega Pellegrino –

per affrontare temi peculiari del nostro Bel Paese come il

paesaggio, l’ambiente, il turismo, la vivibilit? e il loro

indissolubile legame con il ben-essere delle persone. Cercare di

attirare viaggiatori verso mete turistiche alternative che

declinano la loro bellezza anche in forza della cultura,

dell’arte e dell’architettura cosiddetta minore ? una delle

priorit? dell’associazione. Il turismo lento, condito da

ospitalit? e buon cibo, ? il fiore all’occhiello per chi vuole

allontanarsi dai ritmi stretti della vita quotidiana, ma che vede

nel turismo mordi e fuggi un disvalore che si contrappone ad una

fruizione a tutto tondo”.

“L’obiettivo turistico sta raggiungendo picchi mai conseguiti

finora – chiude l’esponente rosso-verde -, adesso il traguardo ?

quello del ripopolamento, magari attirando giovani, promuovendo

economia e garantendo servizi sociali e culturali: solo cos?

l’attrattivit? abitativa potr? raggiungere le vette sperate”.

