Santa Rita, la sindaca Tarasconi e le assessore Corvi e Fantini a Cascia per il gemellaggio e le celebrazioni

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 “Esperienza unica che ha riempito i nostri cuori e le nostre anime e che

non dimenticheremo mai. A Cascia siamo stati accolti come fossimo a casa,

in famiglia, e tutto questo ha reso ancora più intensa la nostra

partecipazione alle celebrazioni in onore di Santa Rita come rappresentanti

di tutta la comunità di Piacenza, città che quest’anno si onora del

gemellaggio proprio con Cascia. Un gemellaggio di fede, nel nome di Rita e

dei valori universali di pace e perdono che proprio lei rappresenta da

secoli come nessun’altra santa al mondo, ma anche un gemellaggio laico di

semplice amicizia, di vicinanza umana, di condivisione”.

E’ il primo commento della sindaca Katia Tarasconi al termine della

spettacolare benedizione delle rose avvenuta nella tarda mattinata di oggi

di fronte alla Basilica di Santa Rita, a Cascia, provincia di Perugia, per

mano del cardinale Baldassarre Reina di fronte a una folla di fedeli e

pellegrini arrivati da ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo. Con lui,

a benedire le migliaia di rose rosse alzate al cielo, c’era il vescovo

della Diocesi di Spoleto-Norcia Renato Boccardo, c’era Padre Giustino

Casciano, rettore della Basilica di Santa Rita, e c’era anche don Giuseppe

Basini, vicario del vescovo di Piacenza e Bobbio. Era presente anche padre

Jarbson Batista, rettore del Santuario di Santa Rita a Piacenza: è lui che,

dopo essersi confrontato con la sindaca Tarasconi, ha promosso la richiesta

di riconoscimento formale del santuario cittadino come luogo di devozione

ufficiale e ha avviato l’iter per il gemellaggio di quest’anno.

Un momento davvero suggestivo e potente, quello di oggi, arrivato al

termine della messa solenne celebrata dallo stesso cardinal Reina, il quale

ha da poco ricevuto da Papa Leone IV l’importante nomina a gran cancelliere

del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del

Matrimonio e della Famiglia.

E oggi, a Cascia, di sposi e di famiglie ce n’erano davvero tantissime. A

sottolinearlo poco fa – mentre di fronte a loro, nelle vie del borgo

antico, sfilavano orgogliosamente uomini, donne e bambini in abiti

medievali – sono state le assessore di Piacenza Nicoletta Corvi e Adriana

Fantini che, con la sindaca Tarasconi, formavano la delegazione comunale

piacentina tutta al femminile. “E’ emozionante – hanno detto – vedere

arrivare qui, in una cittadina lontana da tutto, in mezzo alla splendide

montagne dell’Umbria, così tante persone di ogni età e di ogni Paese del

pianeta, anche oltreoceano. Qui si respira una fede autentica e fortissima

ma sempre composta, senza eccessi. E’ davvero bello esserci”.

Tra le tante autorità che hanno partecipato alle celebrazioni ritiane – che

si sono svolte a partire dalla serata di martedì 20 maggio con la

straordinaria salita notturna allo “Scoglio” di Roccaporena, frazione di

Cascia in cui è nata Santa Rita -, era presente anche Stefania Proietti,

presidente della Regione Umbria e già sindaca di Assisi, ed erano presenti

sindaci e assessori di oltre venti comuni umbri.

Oggi, dunque, giornata clou in memoria della morte di Santa Rita avvenuta

il 22 maggio del 1457, con il corteo storico che si è sviluppato nelle vie

di Cascia fino al Santuario dedicato alla santa e durante il quale sono

state ripercorse le varie fasi della sua vita. Il gonfalone di Piacenza,

città gemellata, era in testa al corteo che ha fatto ingresso nella piazza

della basilica, gremita in ogni angolo.

Ieri, invece, giornata particolarmente intensa per la delegazione

istituzionale piacentina guidata dalla sindaca Tarasconi. In mattinata si è

tenuta la firma ufficiale del gemellaggio all’interno di Palazzo

Frenfanelli, sede del Comune di Cascia, alla presenza del sindaco della

cittadina umbra, Mario De Carolis, del vicesindaco Marco Emili e di Luisa

Di Curzio, presidente del Consiglio comunale casciano. La firma è stata

l’occasione per riaprire la sede comunale dopo una lunga e complessa serie

di lavori di consolidamento a nove anni di distanza dal devastante

terremoto che nel 2016 ha colpito il centro Italia.

Nelle stessa giornata Katia Tarasconi, in qualità di sindaca della città

gemellata, ha avuto l’opportunità, particolarmente toccante, di posare un

mazzo di rose all’interno della stanza – chiusa al grande pubblico – in cui

sono conservate le spoglie perfettamente conservate di Santa Rita. Ad

accogliere la prima cittadina è stata suor Maria Grazia Cossu, priora del

Monastero di Santa Rita, con cui la sindaca si è trattenuta a lungo.

La serata di mercoledì 21 è stata cruciale per tantissimi pellegrini in

visita a Cascia e in particolare per la delegazione piacentina: la

tradizionale e suggestiva fiaccolata che si snoda per la cittadina umbra,

con sbandieratori e “tamburini”, è culminata con l’accensione del tripode

votivo di fronte alla Basilica di Santa Rita da parte della sindaca

Tarasconi alla quale, poco prima, era stata consegnata la “Fiaccola della

Pace e del Perdono” da parte di Thomas Sassi, classe 2007, campione

piacentino di judo, promessa della Nazionale, medaglia di bronzo ai

mondiali dello scorso anno in Perù e oggi considerato il numero uno nella

categoria under 21. Una grande emozione anche per lui che, a soli 17 anni,

è stato accolto dall’applauso di migliaia di persone riunite in piazza.

Al link di seguito, un’ampia selezione di immagini scattate in questi

giorni a Cascia:

https://we.tl/t-AZdFFvkSfi

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza