Massa Lombarda, 16 maggio 2025

MASSA LOMBARDA: SILVIA GOLFERA PRESENTA IL SUO LIBRO “ESTER”

L’incontro di giovedì 22 maggio sarà ospitato dal Centro Culturale Venturini

Giovedì 22 maggio alle ore 17, la scrittrice Silvia Golfera presenterà il libro dal titolo “Ester” L’incontro sarà ospitato dal Centro Culturale Venturini e l’autrice dialogherà con Elisabetta Sangiorgi.

Il romanzo parla di Ester, tredicenne rom, sposa bambina. E basta? Si esaurisce così il suo quadro, cultura, età e destino? Niente affatto. Tutto, invece, parte esattamente da qui. Dal fatto che ognuno (e a qualsiasi età) può intraprendere una strada che tutti chiamano “destino”, ma che invece è un percorso di conoscenza e consapevolezza che porta a prendere una decisione. E anche qui: c’è chi lo definisce “ribellarsi al proprio destino”. Altri, invece, parlano semplicemente di scelta. Ma per scegliere ci vuole coraggio. Ed Ester, di coraggio ne ha tanto. Ed è di coraggio che oggi tutti abbiamo bisogno.

Silvia Golfera, nata nel 1959, è laureata in Filosofia e insegna Lettere. Si occupa di cultura ebraica e russa, di cui ha scritto su riviste specializzate come «Rassegna mensile di Israel», «Ha Keillah», «Ebraismo e dintorni», «Shalom». Nel 2008 ha realizzato il filmato Il poligono di Butovo sulla storia sovietica. Nello stesso anno è uscita la raccolta di racconti “La donna invisibile” (Ibiskos). Nel 2011 ha pubblicato presso Discanti il romanzo “La solitudine dell’animale”.

