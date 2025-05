(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

FERRARA, SABATO 24 MAGGIO ARRIVA IL MAGNIFICO CORTEO DEL PALIO: PIÙ DI

MILLE FIGURANTI IN SCENA PER LA RIEVOCAZIONE STORICA PIÙ ATTESA DELL’ANNO

Ferrara, 22 maggio 2025 – Tempo di festa a Ferrara con il ritorno del

Magnifico Corteo, in programma per la sera di sabato 24 maggio. L’evento è

uno dei momenti più attesi del Palio di Ferrara (le cui corse sono in

programma sabato prossimo, 31 maggio), che unisce la partecipazione

popolare con la precisione della rievocazione storica, regalando alla città

e ai visitatori uno spettacolo unico, ricco di emozione, tradizione e

bellezza.

A rendere ancora più speciale l’edizione di quest’anno sarà la presenza Elena

Radonicich, attrice di cinema e teatro di grande talento e sensibilità, che

accompagnerà la manifestazione con la sua eleganza e il suo carisma nel

ruolo di madrina dell’edizione 2025. Negli scorsi anni avevano partecipato

al corteo altri nomi noti del costume e dello spettacolo, come Piero Pelù e

Anna Falchi.

A partire dalle ore 20.15, la città inizierà ad animarsi con il raduno dei

figuranti lungo Corso Giovecca. L’illuminazione scenografica della

scalinata di accesso al Castello Estense offrirà una cornice teatrale di

grande impatto. Alle ore 20.40, la Corte Ducale, preceduta dai Gonfaloni

della Città di Ferrara e della Fondazione Palio, dai quattro Palii e dalle

autorità cittadine, darà ufficialmente il via alla sfilata.

Il corteo si muoverà lungo Corso Giovecca, attraversando Largo Castello,

per poi entrare solennemente nel Castello Estense e concludersi in Piazza

Castello. Qui le Contrade entreranno una alla volta, accolte dalla Corte

Ducale già disposta sul palco d’onore. Sarà proprio in questo spazio

simbolico e storico che si svolgerà uno dei momenti più solenni dell’intera

manifestazione: la cerimonia dell’Iscrizione delle Contrade, attraverso cui

ogni contrada conferma la propria partecipazione alle gare del Palio.

Il corteo si compone di una ricchissima rappresentanza di figuranti: dame e

nobili della corte, ambasciatori, cavalieri, musici, armigeri,

sbandieratori, cittadini e popolani, tutti in abiti storici fedelmente

ricostruiti, per un totale di centinaia di partecipanti che trasformeranno

il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto.

Al termine della cerimonia in Piazza Castello, ogni Contrada lascerà la

piazza passando da Piazza Savonarola per far ritorno alla propria sede.

“Il Magnifico Corteo è uno dei momenti più vivi, sentiti e gioiosi del

nostro Palio. Cuore pulsante della rievocazione storica del Palio, il

corteo è una narrazione corale della nostra storia e dello splendore della

città, che ogni anno coinvolge un migliaio di figuranti del Palio e che non

smette mai di stupire per bellezza e passione. Ringrazio la Corte ducale e

le otto Contrade, i volontari, gli organizzatori che in queste ore stanno

lavorando con tenacia e passione per rendere questo momento, ancora una

volta, unico e imperdibile”, ha detto l’assessore alla Palio Marco Gulinelli,

che ha ringraziato inoltre Elena Radonicich, per la sua partecipazione: “Il

suo sarà un omaggio alla bellezza e alla cultura, valori profondamente

legati allo spirito del Palio di Ferrara”, ha aggiunto Gulinelli.

“Il Magnifico Corteo rappresenta da sempre uno degli eventi più sentiti e

partecipati del Palio di Ferrara. È un’occasione in cui si fondono il

coinvolgimento della comunità e l’accuratezza della ricostruzione storica,

offrendo alla città e al pubblico uno spettacolo straordinario, carico di

fascino, emozione e tradizione”, ha dichiarato il presidente della

Fondazione Palio, Nicola Borsetti.

