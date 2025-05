CS COURMAYEUR – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 MAGGIO 2O25

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI COURMAYEUR

28 MAGGIO 2025

Il Consiglio comunale di Courmayeur è convocato per le ore 14,30 di mercoledì 28 maggio 2025 e avrà luogo nella sala consiliare del Municipio per la trattazione del seguente ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30 APRILE 2025

2. LASCITO PROMENT – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE “LUISA PROMENT”

3. VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 16 AL PRG VIGENTE INERENTE LA MODIFICA DELLA SOTTOZONA Bd 11, L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO E LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI. CONTESTUALE ADOZIONE PIANO URBANISTICO DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 49 DELLA LR 6 APRILE 1998 N. 11 – ADOZIONE

4. APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

5. BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1

6. VAL FERRET – AREA MANOVRA BUS TPL – ACQUISIZIONE

8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

