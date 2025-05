(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

Parco eolico Sciacca, ricorso respinto. Savarino: «Soddisfatti per decisione Tar»

«Esprimo il mio vivo apprezzamento per la decisione del Tar di Palermo di respingere il ricorso contro il parere della Commissione tecnico specialistica che aveva negato l’autorizzazione ad un mega parco eolico nell’Agrigentino». Lo afferma l’assessore al Territorio e all’ambiente Giusy Savarino, dopo che il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso presentato da una società milanese, che opera nel settore delle energie alternative, contro il recente parere negativo di compatibilità del progetto per un mega parco eolico in contrada Salinella a Sciacca, pronunciato dalla Cts regionale.

«Non è sempre facile trovare un punto di equilibrio tra la tutela del territorio e le esigenze di sviluppo – ha aggiunto l’assessore – In questo caso sono contenta che la bontà della nostra scelta sia stata confermata anche dai giudici amministrativi».

