INVITO STAMPA* *Le Pari Opportunità vanno a scuola. Venerdì 23 la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Capitale Gianna Baldoni incontra ragazze e ragazzi a Palazzo Valentini

*Le Pari Opportunità vanno a scuola. Venerdì 23 la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Capitale Gianna Baldoni incontra ragazze e ragazzi a Palazzo Valentini

Un appuntamento di fine anno scolastico del progetto sulla Parità di Genere promosso presso le scuole di Roma e provincia. Coinvolte 69 classi dalle superiori all’infanzia, per un totale di 1.325 partecipanti

Roma, 21 maggio 2025 – Ancora un anno scolastico ricco di incontri e interventi dedicati a promuovere la cultura della Parità di Genere tra giovani e giovanissimi. Venerdì 23 maggio alle ore 10 l’ultimo appuntamento dell’anno del progetto “Le Pari opportunità vanno a scuola”, promosso dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Gianna Baldoni si svolgerà presso l’Aula “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini.

Ogni anno, almeno due degli incontri con le scuole secondarie hanno luogo nella Sala Consiliare, come richiesto per la prima volta qualche anno fa da uno studente del Liceo Majorana di Roma, curioso di incontrare presso la sede istituzionale la Consigliera di Parità, figura di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro le discriminazioni in ragione del genere sul lavoro.

Nell’anno scolastico 2024-2025 il progetto ha coinvolto circa 1.325 studentesse e studenti per un totale di 69 classi a Ciampino, Marino, Zagarolo e in dieci Municipi di Roma (I, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII). Venerdì 23 maggio la Consigliera di Parità accoglierà presso la sede istituzionale ragazze e ragazzi provenienti dall’IIS Amari-Mercuri di Marino e dai licei Talete e Torricelli di Roma.

Venerdì, con la Consigliera Baldoni interverranno: Tiziana Biolghini Consigliera Delegata Politiche sociali e Pari Opportunità di Città metropolitana di Roma Capitale, Loona Tirabassi, formatrice del progetto e Annalisa Corrado, ingegnera, attivista, europarlamentare. A seguire sarà dato spazio agli interventi delle ragazze e ragazzi presenti.

Il progetto “Le Pari opportunità vanno a scuola” affronta nelle classi temi quali il contrasto agli stereotipi di genere, alla discriminazione, alle molestie e violenze di genere, l’accesso alle materie STEM, la parità nell’ambito del lavoro.

Nato nel 2006 con il contributo scientifico del Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma Tre come proposta formativa per i docenti, il progetto nel tempo ha ampliato i propri destinatari, adeguando attività e metodo alle differenti età ed esigenze.

Negli ultimi due anni il progetto ha coinvolto anche bambine e bambini delle ultime due classi della Scuola Primaria. Gli incontri hanno dato origine alla mostra Il Disegno delle Pari Opportunità, allestita con gli elaborati delle classi presso la Sala della Pace di Palazzo Valentini nel giugno 2024 e nell’aprile 2025 (seconda edizione).

