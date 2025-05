Com Stampa delle Segr. Prov. di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS: “Sabato 24 maggio, sciopero dei dipendenti Lidl Italia. A Padova, dalle 9.00 alle 12.00, il presidio unitario davanti al punto vendita di Via Cardinal Callegari in Arcella”

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 *Comunicato Stampa*

*Sabato 24 maggio, i dipendenti di Lidl Italia in Sciopero. A Padova, nel

mattino, anche il presidio davanti al punto vendita di via Cardinal

Callegari in Arcella*

*Filcams Cgil Padova: “Le lavoratrici e i lavoratori di Lidl meritano

rispetto: non è accettabile che a fronte degli utili milionari raggiunti

dalla multinazionale, a loro non venga concesso nulla!”*

*Fisascat Cisl Padova Rovigo: “Anche Lidl come tante aziende della

distribuzione lamentano la mancanza di personale, ma quando si tratta di

redistribuire la ricchezza prodotta non sono mai disponibili!” *

*UilTuCS Padova:“Manifestiamo per un lavoro più dignitoso e con maggiori

tutele. Serve rilanciare la contrattazione per dare dignità al lavoro e

alle persone!”*

Le Segreterie Provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS di

Padova annunciano, anche nel nostro territorio, l’adesione allo sciopero

nazionale dei dipendenti di Lidl Italia proclamato unitariamente per sabato

24 maggio 2025 per l’intero turno di lavoro. A Padova, la mobilitazione –

che solo nella nostra provincia coinvolge una platea di quasi 200

dipendenti – sarà accompagnata, nel mattino a partire dalle ore 9.00 e fino

alle ore 12.00, da un presidio presso il punto vendita Lidl di via Cardinal

Callegari, nel quartiere Arcella.

La decisione è stata presa in seguito all’esito insoddisfacente

dell’incontro del 14 maggio a Bologna con la direzione di Lidl Italia per

il rinnovo del Contratto Integrativo. Insufficienti le proposte aziendali

che dopo due mesi di trattative includevano soltanto buoni spesa e una

tantum!

“Riteniamo le proposte di Lidl del tutto insufficienti e non rispettose del

contributo dei lavoratori ai risultati eccezionali dell’azienda –

dichiarano Vicoletti della Filcams CGIL di Padova, Oriella Tomasello di

Fisascat Cisl Padova Rovigo e Massimo Marchetti, Segretario UilTuCS – a

maggior ragione quando l’azienda dichiara un fatturato di oltre 7 miliardi

di euro registrando negli ultimi 5 anni utili, ante imposte, di circa 1,3

miliardi. Un risultato straordinario a cui hanno indubbiamente contribuito

i dipendenti che ora, giustamente, pretendono una maggior considerazione,

nella distribuzione degli utili, da parte della multinazionale”.

“Come Filcams, Fisascat e UilTuCS – proseguono i tre rappresentanti

sindacali – abbiamo proposto diverse soluzioni per aumentare il salario dei

dipendenti, tra cui un salario variabile legato a obiettivi condivisi, una

parte di salario fisso aggiuntivo mensile e il riconoscimento dei buoni

pasto, ma nessuna di queste opzioni è stata accettata da Lidl. Ma oltre

alle questioni economiche, permangono criticità significative

sull’organizzazione del lavoro, in particolare riguardo ai carichi di

lavoro eccessivi e alla mancanza di programmazione e certezza degli orari,

specialmente per il 75% del personale con contratti part-time, spesso

involontari. La verità è che l’azienda, da un lato, impone un modello

organizzativo di estrema flessibilità e carichi di lavoro insostenibili e,

dall’altro lato, si rifiuta di fornire risposte concrete alle richieste

assolutamente ragionevoli e motivate dei dipendenti. Non è così che

funzionano le trattative, la mobilitazione è stata conseguente e

inevitabile”.

“Lo stato di agitazione – concludono Vicoletti, Tomasello e Marchetti –

prevede il blocco degli straordinari e dei supplementari e culminerà con lo

sciopero di sabato 24 maggio. Invitiamo tutto il personale, e anche gli

stessi clienti dei punti vendita, a sostenere la mobilitazione per chiedere

a Lidl Italia di riconsiderare le proprie proposte e valorizzare

adeguatamente il lavoro dei propri dipendenti. È sotto gli occhi di tutti

che nel nostro Paese, il livello dei salari è inadeguato e costringe

lavoratrici e lavoratori, e relative famiglie, a fare i salti mortali per

arrivare a fine mese. Nel frattempo, le aziende per cui lavorano, come è il

caso di Lidl Italia, macinano dividendi milionari! Una situazione

profondamente ingiusta, che non può proseguire e contro cui è inevitabile

reagire e mobilitarsi”.

*Si allega locandina della mobilitazione*