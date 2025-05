La Polizia di Stato di Sassari arresta 30 nigeriani accusati di associazione mafiosa

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Al link le immagini dell’operazione : [ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/00f7d48e-353c-11f0-b3a2-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/00f7d48e-353c-11f0-b3a2-736d736f6674 ]

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato arresta 30 nigeriani accusati di associazione mafiosa

Dall’alba di stamattina la Polizia di Stato di Sassari sta eseguendo 30 provvedimenti di fermo, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, a carico di altrettanti soggetti di origine nigeriana indagati per associazione mafiosa. L’organizzazione, che agiva in stretto contatto con la Nigeria, operava prevalentemente nella città di Sassari, con diramazioni a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Terni, e promanazioni estere individuate in Mauritania, Francia, Olanda e Germania.

Il gruppo, oltre a gestire i traffici di droga dall’estero e le piazze cittadine di spaccio, riciclava ingenti quantità di danaro occupandosi di gestire inoltre la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà presso la Questura di Sassari alle ore 10.30

Sassari,20 Maggio2025