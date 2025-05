(ARC) Turismo: Bini, Xtreme days festival volano e vetrina internazionale

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

L'assessore a Sacile dedica la decima edizione dell'evento alla

memoria di Isidoro Gottardo

Pordenone, 20 mag – “La decima edizione di Xtreme Days

Festival non rappresenta solo un traguardo importante per Sacile

e per tutto il Friuli Venezia Giulia, ma conferma il ruolo

strategico di questo evento come potente volano turistico, capace

di attrarre un pubblico vasto e appassionato, anche da oltre

confine. In questa occasione propongo che l’evento venga dedicato

alla memoria di Isidoro Gottardo, figura di grande spessore umano

e politico che ha dato moltissimo alla sua Sacile nel corso di

una lunga e intensa carriera politica e istituzionale. Un gesto

simbolico per onorare il suo impegno, la sua visione e l’amore

profondo per la sua comunit?, che ancora oggi raccoglie i frutti

del suo operato”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attivit? produttive e

al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo oggi alla

presentazione della decima edizione del festival, in programma

dal 30 maggio al 2 giugno. Un evento che vedr? Sacile

trasformarsi nella capitale degli sport freestyle in ambiente

urbano con quattro giornate di eventi, 24 attivit? da vedere e da

provare, 70 ore di sport, oltre 30 ore di show e talk e incontri

con i campioni delle diverse specialit? sul palco di piazza del

Popolo e nelle vie della citt? del Livenza.

“Parliamo – ha sottolineato Bini – di uno degli appuntamenti pi?

attesi nel panorama europeo degli sport freestyle ed estremi in

ambito urbano che contribuisce in maniera concreta ad accrescere

la visibilit? e la riconoscibilit? del Friuli Venezia Giulia come

destinazione dinamica, giovane e internazionale. Una conferma

dello sviluppo della vocazione del Fvg a ospitare festival e

grandi eventi musicali, culturali, sportivi e congressuali”.

L’assessore ha, inoltre, rivolto un plauso al Comune di Sacile e

agli organizzatori per aver saputo consolidare negli anni una

manifestazione capace di rinnovarsi costantemente, ampliando

l’offerta e intercettando nuove fasce di pubblico. “Dieci

edizioni sono un traguardo importante – ha aggiunto Bini – e

dimostrano una visione chiara e lungimirante: quella di fare di

Sacile un punto di riferimento per gli sport urbani, con un

festival che ? oggi il pi? importante nel suo genere in Italia”.

Xtreme Days, ha evidenziato ancora l’esponente della Giunta,

rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport, la cultura

urbana e l’intrattenimento possano diventare strumenti di

promozione territoriale, contribuendo a generare indotto

economico e a valorizzare le eccellenze locali. “Eventi come

questo – ha concluso l’assessore – hanno il merito di unire

passione, innovazione e capacit? organizzativa. Per questo sono

in grado di portare il nostro territorio sotto i riflettori di un

pubblico internazionale”.

