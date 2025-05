(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 TRASPORTI, RICCIARDI (M5S): INTERROGAZIONE SU FAMIGLIA CON BIMBO CON DISABILITA’ FATTA SCENDERE DA TRENO E PORTATA IN QUESTURA

“Ho depositato un’interrogazione indirizzata al ministro competente, Salvini, per capire come sia stato possibile che una famiglia con un bambino con disabilità sia stata fatta scendere dal treno e portata in questura solo perché aveva il biglietto per il treno dopo. Questa vergognosa vicenda, accaduta a Bologna a una famiglia che stava facendo un viaggio per dare cure mediche al proprio figlio, mostra tutta l’arroganza di un potere che non ha nessuna difficoltà a fermare un treno quando si tratta di far scendere un ministro e invece si comporta in maniera del tutto opposta quando si tratta di cittadini. Salvini venga in Aula e dia chiarimenti”.

Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera

