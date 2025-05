Gli interventi di Ase Spoleto e Gardenland fino al 25 maggio

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI E SCUOLE: GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA

Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Gardenland previsti fino al 25 maggio

Proseguono anche questa settimana gli interventi nel territorio comunale da parte di A.Se. Spoleto e della ditta Gardenland.

Strade Sono in programma i lavori di decespugliazione lungo la strada di Pontebari (loc. Mattonelle), viale Guglielmo Marconi (dalla rotatoria di Pontebari al distributore IP), via Benedetti Valentini, via don Guerrino Rota e nelle strade del cimitero di S. Angelo (cimitero di Montebibico) e di San Renzano (tratto di accesso a Montebibico). Gli interventi di sistemazione con la macchina tappabuche verranno effettuati lungo le strade di San Silvestro e San Vito – Francocci, mentre la chiusura delle buche con asfalto a freddo interesseranno via Giustolo, viale Guglielmo Marconi, via dei Tessili, via Beata Angelina e via Don Pietro Bonilli (prevista anche la messa in sicurezza della pavimentazione in largo dei Tigli).

Verde Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, questa settimana è programmato il taglio dell’erba alla palestra di San Giacomo, nei Giardini di piazzale Europa, alle Casette di Crocemarroggia, a Madonna di Baiano e a Baiano davanti alla Chiesa (sia nel giardino che nell’area di parcheggio) e nella piazza. Nelle strade interne all’abitato di Montebibico verrà inoltre effettuato il taglio dell’erba a mano. Parallelamente ai lavori di A.Se. Spoleto, la ditta Gardenland eseguirà il taglio dell’erba, con relativa pulizia e raccolta rifiuti, in via 1° Maggio e al Giardino Due Pini, dove è previsto anche il ripristino dei listelli delle panchine.

Scuole Alla scuola d’infanzia Collodi sono previsti i lavori per individuare l’ostruzione alla tubazione per lo smaltimento delle acque piovane, mentre alla scuola d’Infanzia di San Brizio e all’asilo nido Il Girotondo è previsto il taglio dell’erba.

Lavori Nei cimiteri di Spoleto, San Sabino e San Giacomo verrà effettuato il vuotamento dei sacchi, mentre la manutenzione dei loculi, con la pulizia delle gronde, interesserà le Cappelle gentilizie del cimitero di Spoleto. Programmati nei diversi cimiteri del territorio comunale, per quanto riguarda le lampade votive, anche i lavori relativi ai nuovi allacci e alla riparazione dei guasti. Al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, così come al Teatro Caio Melisso Carla Fendi e al Complesso monumentale di San Nicolò è prevista come sempre la verifica dell’impianto elettrico e di sicurezza prima di ogni spettacolo, mentre la segnaletica stradale, oltre a quella necessaria per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi, verrà posizionata per consentire il regolare svolgimento della processione di Santa Rita. Previsto il ritiro di quella utilizzata la scorsa settimana e la programmazione degli interventi sulla base delle disposizioni della Polizia Locale.

