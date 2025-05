AL CALCIATORE E MISTER GIANFRANCO BOZZAO, STORICO GIOCATORE DELLA SPAL, VERRÀ INTITOLATO MERCOLEDÌ IL CAMPO SPORTIVO DI PIAZZALE CAMICIE ROSSE

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

VERRÀ INTITOLATO MERCOLEDÌ IL CAMPO SPORTIVO DI PIAZZALE CAMICIE ROSSE

Ferrara, 19 maggio 2025 – Sarà intitolato al calciatore e allenatore di

calcio Gianfranco Bozzao il campo sportivo di piazzale Camicie Rosse 2. La

cerimonia di intitolazione si svolgerà mercoledì 21 maggio alle 12, alla

presenza del sindaco Alan Fabbri, dell’assessore Francesco Carità e del

prefetto Massimo Marchesiello.

Nato a Venezia il 3 agosto 1936, Bozzao è stato adottato dalla città di

Ferrara: giocatore della Spal dal 1962, giocò l’ultima partita con la

squadra nell’ultimo campionato di serie A nel 1967 (SPAL-Juventus 0-1).

Con l’intitolazione del campo sportivo, la città ne omaggia il ricordo. La

proposta è stata accolta con entusiasmo dalla società S.C. Dribbling ASD,

presieduta da Paolo Marchesini, che ha attualmente in gestione il campo

sportivo. Una cerimonia che renderà onore a Bozzao, scomparso a Ferrara il

24 maggio di sei anni fa, ma il cui ricordo è ancora vivo per la città e

tutti i tifosi.

La targa che per l’occasione verrà apposta recherà la seguente dicitura:

“Campo sportivo – Gianfranco Bozzao – 1936-2019 – Calciatore e allenatore”.

L’intitolazione è aperta alla cittadinanza.

