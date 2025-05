(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Sul sito [ http://www.poliziadistato.it/ | poliziadistato.it ] è possibile ora scaricare le foto realizzate da Massimo Sestini per la Polizia di Stato in occasione della messa di intronizzazione di Papa Leone XIV.

Le fotografie sono state realizzate a bordo di un elicottero del 1^ Reparto Volo della Polizia di Stato impegnato nei servizi di sicurezza.

Per l’utilizzo delle foto è necessario citare ©️MassimoSestini/PoliziadiStato

Roma, 18 maggio 2025