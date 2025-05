2Remigration Summit, sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco: “troppi scelgono la via della violenza, solidarietà alle forze dell’ordine”

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 17 May 2025 *MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO STAMPA *

*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*

* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco*

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini

delle forze dell’ordine aggrediti oggi a Torino durante le manifestazioni

contro il Remigration Summit. Ancora una volta, chi dovrebbe esprimere

dissenso in modo civile ha scelto la via della violenza, attaccando

servitori dello Stato che garantiscono la sicurezza e la legalità per tutti.

È inaccettabile che le nostre forze dell’ordine vengano sistematicamente

prese di mira da frange estremiste che nulla hanno a che fare con il

diritto costituzionale alla protesta. Siamo di fronte a una pericolosa

escalation, in cui l’antagonismo ideologico si mescola a derive antisemite

e posizioni ambigue verso il terrorismo internazionale.

Lo Stato non arretra di fronte a chi tenta di imporre la propria visione