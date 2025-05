[Università di Verona] Elezioni rettrice: i risultati della seconda votazione

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

Verona, 16 maggio 2025

Elezioni della rettrice dell’Università di VeronaI risultati della seconda votazione

Venerdì 16 maggio si è tenuta la seconda votazione per l’elezione della nuova rettrice dell’Università di Verona. I seggi, aperti alle 9, si sono chiusi alle 17. In questa seconda tornata nessuna delle due candidate ha ottenuto i due terzi dei voti favorevoli.

Chiara Leardini, professoressa ordinaria di Economia aziendale e direttrice del dipartimento di Management ha ottenuto 506 preferenze, Roberta Facchinetti, professoressa ordinaria di Lingua e linguistica inglese e direttrice del dipartimento di Lingue e letterature straniere, ne ha raccolte 297.

In questa votazione si sono recati alle urne 1334 persone che hanno diritto di voto vale a dire tutti i docenti, le studentesse e gli studenti membri del Consiglio degli studenti, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di dipartimento e dei Consigli delle Strutture di raccordo, nonché, con peso del voto pari al 20%, il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato.

La prossima votazione si terrà martedì 20 maggio con la maggioranza assoluta dei votanti.

