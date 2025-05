(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 *Zootecnia, Cerreto (FdI): 59 milioni da AGEA, un segnale concreto per il

settore*

«Bene AGEA che ha disposto il pagamento di oltre 59 milioni di euro per la

campagna PAC 2024, a cui si aggiungono quasi 2 milioni provenienti dal

Fondo Mutualistico Agricat. Di questi, circa 24 milioni sono destinati al

sostegno accoppiato per la zootecnia — bovini, ovini e caprini — valido su

tutto il territorio nazionale e legato alla corretta registrazione nella

Banca Dati Zootecnica (BDN).

L’attenzione che il ministro Francesco Lollobrigida e il governo Meloni

continuano a dimostrare per il comparto si traduce in aiuti concreti agli

allevatori. Il successo della manifestazione odierna lo dimostra, oltre

100.000 visitatori a Campania Alleva testimoniano la forza e il valore di

questo settore.

Benevento si candida di diritto a diventare un punto di riferimento nel

panorama allevatoriale italiano».

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e

capogruppo in Commissione Agricoltura, a margine del convegno con i giovani

di Coldiretti tenutosi nell’ambito dell’evento Campania Alleva.

Roma, 11 maggio 2025