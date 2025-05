Udine Mercati. Paolo Dean nuovo presidente. Confermato Pavan alla vicepresidenza

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 COMUNICATO STAMPA

Si è svolta l’Assemblea di Udine Mercati che ha nominato Paolo Dean nuovo presidente. Confermato Giuseppe Pavan come vice presidente. Il CdA è completato da Patrizia Sittaro.

L’assemblea ha approvato il bilancio 2024 chiuso con un piccolo utile.

La nomina del CdA segue, dopo poco più di un mese, il completamento del processo per la trasformazione in house di Udine Mercati con le quote ora interamente nelle mani del Comune di Udine (81,82%) e Camera di Commercio (18,18%).

“Ringrazio i soci per aver pensato al mio nome e per la fiducia accordatami – spiega il neo presidente Paolo Dean -. Abbiamo tanto lavoro davanti a noi, ma siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono”.

La settimana si è chiusa con le celebrazioni per i 40( +1) del Mercato Agroalimentare all’ingrosso.