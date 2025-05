Promemoria Conferenza Stampa domani 12 maggio. Presentazione della seconda edizione di Talent Space, il career-event dell’Università di Foggia

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 *Conferenza Stampa*

*Presentazione della seconda edizione di Talent Space, il career-event

dell’Università di Foggia*

*Foggia, 11 maggio 2025*. L’Università di Foggia è lieta di invitare gli

organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione della

seconda edizione di *Talent Space*, il career-event dell’Ateneo, in

programma per il 22 maggio 2025.

*L’incontro con la stampa si terrà domani, lunedì 12 maggio, alle ore

10:30, presso la Sala Consiglio del Palazzo Ateneo (Via Gramsci, 89 –

Foggia).*

*Talent Space* è l’evento che mette in contatto diretto aziende selezionate

con studenti, laureandi e neolaureati di tutti i Dipartimenti

dell’Università di Foggia. Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo

del lavoro attraverso laboratori, momenti formativi e colloqui individuali.

L’iniziativa, che vedrà la *partecipazione dell’attore Luca Argentero*, è

promossa dall’Area Orientamento e Placement, dal Centro di Bilancio di

Competenze e Orientamento alla Carriera e dall’Area Terza Missione e Grandi

Progetti, nell’ambito del progetto *La Città che Vorrei*. L’obiettivo è

quello di favorire l’occupabilità giovanile, valorizzando competenze,

progettualità e radicamento nel territorio.

Alla conferenza stampa interverranno:

–

*Il Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio*

–

*La Delegata rettorale all’Orientamento in uscita e Placement, Prof.ssa

Mariangela Caroprese*

–

*La Delegata rettorale all’Orientamento, Prof.ssa Daniela Dato*

–

*La Delegata rettorale per il Trasferimento Tecnologico e Brevetti,

Prof.ssa Annalisa Mastroserio*

Durante la presentazione saranno illustrate le principali novità

dell’edizione 2025, tra cui: laboratori dedicati alla redazione del CV e al

personal branding, spazi per lo sviluppo di start-up, incontri

motivazionali e storie di innovazione imprenditoriale.

Con preghiera di cortese pubblicazione

Ufficio Stampa, Comunicazione istituzionale ed Eventi di Ateneo

Università di Foggia

Via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia