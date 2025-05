(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO-VIDEO) MILANO, RAMELLI, DE CORATO: «2° SFREGIO DA NO-GLOBAL E

SINISTRA IN VIA PALADINI DOVE FU UCCISO. SINDACO METTERA’ UNA TARGA DEL

COMUNE IN QUESTA VIA DOPO ALTRO GESTO VIGLIACCO»?*

[image: foto_1.jpeg] [image: foto_2.jpeg] [image: foto_3.jpeg]

[image: foto_4.jpeg] [image: foto_5.jpeg]

*Le prime quattro foto ritraggono il vergognoso gesto della scorsa notte in

cui è stata rimossa la corona di fiori dal murales per Sergio in via

Paladini ed è stata scritta “buona resurrezione”. La quarta foto si

riferisce allo scorso 5 maggio quando Fratelli d’Italia, assieme al

Presidente del Senato La Russa e al Sottosegretario Frassinetti, avevano

messo una nuova corona di fiori.*

*Qui di seguito il video in cui il Deputato Fdi De Corato spiega quanto

accaduto la scorsa notte:*

https://drive.google.com/file/d/18xV0hOK5S7kb8G6zRmn9Gy3SkpHbVh7V/view?usp=share_link

*Milano, 11 Maggio 2025 – *«La scorsa notte, per la seconda volta in una

settimana, è stata asportata la nuova corona di fiori che noi di Fratelli

d’Italia Milano, assieme al Presidente del Senato Ignazio La Russa e al

Sottosegretario di Stato Paola Frassinetti, avevamo rimesso appena una

settimana fa, lo scorso 5 maggio. Oltre al furto è stato anche scritto

“buona resurrezione”. Questo pomeriggio ho prontamente telefonato al

Questore di Milano, Dr. Megale, il quale ha fatto venire la Digos che

porterà in Questura la corona rimossa. Qui, vicino al monumento per Sergio

in via Paladini, servono le telecamere e più passaggio delle Forze

dell’Ordine e della Polizia Locale che da queste parti non si vede mai.

Dopo l’ennesimo sfregio verso un giovane martire di Destra, il Sindaco e il

Comune di Milano si decideranno a condannare questo altro ignobile gesto

mettendo quantomeno una targa in ricorso di Sergio? Continua, purtroppo,

senza interruzioni il clima d’odio degli anni ’70-‘80, che noi della Destra

tanto speravamo e auspicavamo fosse finito. Aimè è ancora in corso e dopo

50 anni ci sono ancora nostalgici delle chiavi inglesi e neofiti della

Sinistra ma, ancor più grave, c’è ancora oggi chi è dalla parte degli

assassini. Ricordo, infine, che non solo nella città metropolitana come

appunto a Cassano D’Adda, a Novate Milanese e a Cinisello Balsamo sono

state contestate le manifestazioni per Sergio Ramelli ma, a Milano, durante

il corteo dello scorso 1 maggio alcuni no-global, anarchici e Cobas, hanno

esposto un cartellone sul pavimento di piazzale Loreto raffigurando la

chiave inglese (Hazet 36). Il tutto è a dir poco disgustoso».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi,* Riccardo De Corato.*