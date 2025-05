(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 COMUNICATO STAMPA

10 maggio 2025

ROMA CURA ROMA, ALFONSI: 19 MILA PARTECIPANTI. OLTRE 365 INIZIATIVE IN

CITTÀ.

“Roma Cura Roma culmina la sua quarta edizione con risultati straordinari

che superano i numeri dello scorso anno: 19 mila i partecipanti, oltre 365

le iniziative svolte in tutta la città. Questa energia dimostra quanto la

cura della comunità stia a cuore alle cittadine e ai cittadini romani, come

momento di condivisione e di tutela dei beni comuni. In tutta Roma gli

eventi sono stati molteplici e diversi, dalla messa a dimora di piante alle

proiezioni cinematografiche all’aperto, dalla cura degli orti urbani ai

corsi inclusivi di nautica e conoscenza del mare, dalle passeggiate

ambientali alle visite culturali ” così l’Assessora all’Agricoltura,

Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi in occasione della quarta

edizione della manifestazione; il progetto, quest’anno inserito negli

eventi del Giubileo 2025, è promosso insieme a ACLI, AGESCI, CSV Lazio,

FAI, Legambiente Lazio, MASCI, Plastic Free, Retake Roma e Ama spa e con il

grande contributo dei Dipartimenti capitolini Ambiente e Ciclo dei Rifiuti,

degli uffici del decoro urbano e della Polizia Locale. Diverse le azioni di

cura organizzate nei municipi, tra cui le iniziative di pulizia promosse da

Plastic free, le attività di cura del territorio seguite dagli orti urbani,

le visite a cura dei volontari FAI alla Chiocciola di Villa Medici e le

proiezioni di film a tema ambientale dell’Associazione Cinema un Verde.

“Quest’anno tutti gli eventi raccontano la storia della città, del suo

territorio, del suo patrimonio storico, culturale, gastronomico e di tutta