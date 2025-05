(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 *IMMIGRAZIONE, BIGNAMI (FDI): CASSAZIONE DÀ RAGIONE AL GOVERNO MELONI SU

CENTRI IN ALBANIA*

“La Cassazione dà ragione al governo Meloni e a Fratelli d’Italia smentendo

le bugie e le falsità della sinistra. I trattenimenti dei migranti in

Albania sono legittimi e compatibili con il diritto internazionale. Un

pronunciamento che, quindi, ribadisce la correttezza dell’azione del

governo Meloni nel contrasto all’immigrazione clandestina e nella difesa

dei confini nazionali. Il nostro obiettivo resta quello di garantire la

sicurezza dei cittadini italiani, contrastare i traffici illegali e

assicurare un’immigrazione regolata e sostenibile. Su questo non

arretreremo”.

Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo

Bignami.

Roma, 10 maggio 2025