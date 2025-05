COMUNICATO STAMPA – GRUPPO FS AL FIANCO DELLA RACE FOR THE CURE 2025 PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI AL SENO

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 GRUPPO FS A FIANCO DELLA RACE FOR THE CURE 2025 PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI AL SENO

Roma, 10 maggio 2025

Il Gruppo FS sostiene la ventiseiesima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, promossa dalla Komen Italia. Un evento di sport, salute e solidarietà per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della ricerca e per supportare le 56 mila donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

Da oltre dieci anni, il Gruppo FS è al fianco di Komen Italia in occasione della sua manifestazione simbolo, con una partecipazione attiva e sentita da parte delle sue persone. Anche quest’anno, le donne e gli uomini del Gruppo prenderanno parte alla corsa benefica itinerante contribuendo alla raccolta fondi, con una presenza che si conferma tra le più numerose.

L’edizione 2025 della Race for the Cure ha preso il via a Roma (8–11 maggio), per poi spostarsi a Bari (16–18 maggio) e successivamente a Bologna (19–21 settembre). A fine settembre la corsa arriverà in contemporanea a Brescia e Matera (26–28 settembre). Nel mese di ottobre, sarà la volta della Campania, con una Race itinerante che toccherà diverse città: si parte da Salerno (4–5 ottobre), per proseguire a Caserta (10–12 ottobre), quindi a Benevento e Capua (18–19 ottobre) e infine concludere a Napoli (24–26 ottobre).

La partnership prevede anche la consegna di un premio speciale dedicato alla ricerca scientifica. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato a due ricercatrici del Centro Komen Italia di Terapie Integrate, Claudia Maggiore e Cristina Rossi, per uno studio innovativo sulla prevenzione primaria del rischio oncologico in donne con sindrome metabolica portatrici di mutazioni genetiche, nell’ambito delle attività del CERITIN (Centro di Ricerca sulle Terapie Integrate nelle Neoplasie Mammarie).

Al centro del sistema della mobilità nazionale, il Gruppo FS gioca un ruolo chiave nello sviluppo del Paese, promuovendo l’integrazione tra infrastrutture, trasporto sostenibile e tessuto civile, sociale e culturale italiano. Con circa 97 mila dipendenti, 10 mila treni al giorno, oltre 700 milioni di presenze annuali su treni e bus e più di 22 miliardi di tonnellate-km di merci trasportate, Ferrovie dello Stato Italiane è protagonista della mobilità collettiva. L’infrastruttura ferroviaria si estende per oltre 17 mila km, di cui più di 1.000 chilometri dedicati ai servizi ad Alta Velocità/Alta Capacità, mentre la rete stradale gestita dal Gruppo copre circa 32 mila chilometri.

“Sostenere la Race for the Cure – ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS – rappresenta per il Gruppo un’ulteriore conferma dell’impegno strutturale verso la promozione della salute, della prevenzione e dei valori di responsabilità sociale. Anche quest’anno, siamo al fianco di un’iniziativa che integra sport, ricerca scientifica e partecipazione civica, in coerenza con i nostri valori fondanti e con la nostra strategia di sostenibilità. La partecipazione attiva e convinta delle nostre persone testimonia come il senso di comunità e la condivisione di obiettivi sociali siano elementi centrali della nostra cultura aziendale”.

Con il sostegno alla Race for the Cure, FS Italiane conferma il proprio impegno a fianco di importanti appuntamenti che guardano alla prevenzione, alla solidarietà e ai buoni stili di vita, un esempio virtuoso di come le aziende possono contribuire positivamente alla cura della salute e al contrasto dei tumori al seno in Italia e nel mondo.