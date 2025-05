(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Roma, Ferrara (M5S): “Sabato allo Skate Park giornata memorabile per lo sport di Ostia”

“Una giornata memorabile per lo sport di Ostia. Questo sabato, 10 maggio, alle ore 11 presso lo Skate Park ‘The Spot’ verrà presentato il progetto ‘Skaters of Justice’, fumetto dedicato proprio a questo presidio di sport e legalità sul Litorale, costruito da Roma Capitale. Non solo, si parlerà di questo importante sport che ormai vanta numeri da primato tra i giovani nella splendida cornice del CIS – Campionato Italiano di skateboard – Park che si terrà sabato 10 e domenica 11. Per questo evento ringrazio l’Assessore Bugarini, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e tutto l’Ufficio di Presidenza. Fa piacere vedere che l’attenzione sugli sport urbani e sullo Skate Park non sta calando: siamo sicuri che per gli atleti e il territorio sarà un altro anno di successi e di crescita”.

Così in una nota Paolo Ferrara, Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina.