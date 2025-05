(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, VIGILI ARRESTANO BORSEGGIATRICE IN METRO’, DE CORATO (FDI):

«L’ARRESTATA CON NUOVO DDL SICUREZZA FINIRA’ IN GALERA SENZA SE E SENZA

MA».*

*Milano, 09 Maggio 2025 – *«Leggo con soddisfazione che ieri pomeriggio, il

Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia Locale che ringrazio

personalmente, ha arrestato alcuni borseggiatori rumeni in metropolitana,

tra cui una donna. Finalmente è tornato operativo e si riconosce la vera

utilità di questo fondamentale Nucleo di vigili, costituito dal

Centrodestra agli inizi degli anni 2000, successivamente sparito con

Pisapia Sindaco. Con le Giunte Albertini-Moratti avevamo, appunto,

costituito questo Nucleo per affrontare e contrastare le delicate

situazioni di emergenza milanese, su tutti i mezzi pubblici della città,