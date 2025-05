Comunicato Stampa – ETRUSCHI IN COLLABORAZIONE PER VEIO

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 ETRUSCHI IN COLLABORAZIONE PER VEIO

Laboratori di Idee per la Valorizzazione dell’Area Archeologica di Veio

Roma, 9 maggio 2025 – C’è tempo fino al 12 maggio alle ore 13 per partecipare alla call aperta per

valorizzare e promuovere l’area archeologia del Parco di Veio. Il 16 e il 17 maggio 2025,

professionisti, imprese e associazioni attive nei settori culturale, turistico, creativo e ambientale sono

chiamate a sviluppare idee e progettualità per la valorizzazione dell’area archeologica di Veio.

L’iniziativa è coordinata da Lazio Innova e dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, in

collaborazione con Ente Regionale Parco di Veio, Comune di Formello, Municipio Roma XV e

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale.

Il progetto mira a coinvolgere gruppi di interesse attraverso un laboratorio di collaborazione

gratuito volto a favorire il dialogo e il confronto fra enti pubblici e soggetti privati per

l’elaborazione di idee creative e percorsi di progettazione condivisa per la gestione, valorizzazione

e fruizione di un sito archeologico di rilevanza nazionale.

Il Parco Archeologico di Veio è un sito in gestione al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia che

ne cura la tutela e la valorizzazione, situato a nord della città di Roma nel XV Municipio. Al suo

interno, l’area santuariale di Portonaccio, collocata a sud dell’antica città etrusca di Veio, è ritenuta

uno dei più antichi e rinomati contesti sacri etruschi, come testimonia il ricco apparato architettonico,

decorativo e sacro rinvenuto ed oggi esposto nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, fra cui le

celebri statue in terracotta di Apollo, Hermes ed Eracle che decoravano il tetto del tempio arcaico

(fine VI sec. a.C.).

“Questa iniziativa è il primo passo per avviare una gestione partecipata del Parco Archeologico di

Veio, una gestione in grado di ascoltare il territorio e di valorizzarne il tessuto sociale, stimolando

il dialogo tra i soggetti privati e no profit” Afferma la direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa

Giulia, la dott.ssa Luana Toniolo. “Questi laboratori saranno quindi un’importante occasione per

riflettere insieme sulle potenzialità del territorio, sui suoi punti di forza e di debolezza, elaborando

proposte per strategie condivise che possano portare a una crescita sostenibile”.

“Attraverso i Laboratori di Innovazione Locale vogliamo promuovere un nuovo modello di sviluppo

territoriale fondato sull’ascolto, la partecipazione e l’innovazione. L’area archeologica di Veio

rappresenta un patrimonio culturale straordinario, e con questa iniziativa intendiamo creare un

punto di incontro tra istituzioni, imprese e cittadini per trasformare idee in progetti concreti, capaci

di generare valore culturale, economico e sociale per il territorio. Invitiamo tutti gli interessati a

partecipare a questo laboratorio di idee per contribuire a valorizzare un sito di inestimabile valore”,

sottolinea il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini.

Il progetto è sostenuto dal PR Lazio FESR 2021/2027 – Obiettivo Specifico 1.3. In attuazione del

Progetto della Regione Lazio “Potenziamento Rete Spazio Attivo”, PR Lazio FESR 2021/2027 –

Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione