(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Bonelli, dichiarazione di La Russa su astensionismo: parole gravissime,

offesa alla Costituzione

“Il Presidente del Senato che fa campagna per l’astensione è una

dichiarazione di guerra alla Costituzione e alla nostra democrazia. Si

dimetta e torni nella sua casa ad ammirare i busti del suo duce. Questo è

un motivo in più per andare a votare 5 Sì al referendum dell’8 e 9 giugno!

” Così Angelo Bonelli su X dopo che il Presidente del Senato La Russa

ha annunciato l’intenzione di fare propaganda per il non voto al referendum

sul lavoro e la cittadinanza.

