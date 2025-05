A Viterbo la cittadinanza scopre il valore dell’economia circolare. Successo per l’appuntamento “Impianti Aperti On The Road”- COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 A Viterbo la cittadinanza scopre il valore dell’economia circolare.

Successo per l’appuntamento “Impianti Aperti On The Road” presso gli

impianti di Ecologia Viterbo

Roma, 9 maggio – Si è conclusa con grande partecipazione e interesse la

nuova tappa di “Impianti Aperti on the road – Il viaggio per la

sostenibilità”, la campagna promossa da

ASSOAMBIENTE (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel

settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare,

smaltimento rifiuti e bonifiche), con il patrocinio del MASE e di ISPRA e

SNPA. L’evento, svoltosi presso gli impianti dell’azienda Ecologia

Viterbo, ha offerto a cittadini e professionisti l’opportunità di conoscere

da vicino i processi di gestione, trattamento e valorizzazione dei rifiuti

urbani, con particolare attenzione al compostaggio e alla produzione di

ammendante compostato misto per l’agricoltura locale.

La giornata ha preso il via con un discorso inaugurale che ha sottolineato

come, proprio pochi giorni fa, l’Italia abbia raggiunto il suo “Overshoot

Day”, il giorno dell’anno in cui il Paese ha già consumato tutte le risorse

che il pianeta è in grado di rigenerare nell’intero 2025. In questo

contesto, l’economia circolare rappresenta una risposta concreta alla

necessità di vivere entro i limiti biofisici del pianeta.

“La trasformazione dei rifiuti organici in risorsa per l’agricoltura”, ha

evidenziato Elisabetta Perrotta – Direttore di Assoambiente nel corso

dell’evento, “rappresenta un anello strategico dell’economia circolare

soprattutto all’interno di territori a forte vocazione agricola come questo.

Appuntamenti come quelli promossi con la campagna “Impianti Aperti”

consentono di avvicinare concretamente i cittadini al mondo della gestione

rifiuti, mostrando le numerose eccellenze presenti sul nostro territorio”.

Durante la visita guidata, i partecipanti hanno potuto osservare in

dettaglio le diverse fasi del trattamento dei rifiuti, con particolare

attenzione al processo di compostaggio che, in collaborazione con

l’Università della Tuscia, viene costantemente perfezionato per migliorare

la qualità dell’ammendante destinato al settore agricolo locale, chiudendo

così il ciclo della materia organica. Il momento di confronto con gli

esperti dell’Università della Tuscia e del mondo agricolo ha evidenziato

come la sinergia tra ricerca, industria e agricoltura sia fondamentale per

sviluppare un modello economico realmente circolare e sostenibile.

“Siamo particolarmente soddisfatti della risposta della cittadinanza,” ha

dichiarato l’ingegnere Pierpaolo Lombardi, Amministratore Delegato di

Ecologia Viterbo. “I visitatori hanno dimostrato un genuino interesse per i

nostri processi industriali, comprendendo che dietro la gestione dei rifiuti

si nasconde un sistema complesso e virtuoso che trasforma ciò che