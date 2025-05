[Comune Palermo] Conferenza di servizio nella V Circoscrizione

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 «Si è svolta ieri una conferenza di servizio, da me convocata ed alla quale

hanno partecipato l’assessore comunale all’Ambiente, Piero Alongi, il

presidente ed il responsabile dell’Area di Servizi alla Città di Reset,

Fabrizio Pandolfo e Antonio Pensabene, il coordinatore della V

Circoscrizione Di Noti e, in rappresentanza della Rap, su delega del

presidente Giuseppe Todaro, Michele Alvich.

Si è trattato di un confronto operativo e di grande sinergia per cercare di

intervenire nei nostri quartieri con interventi mirati al decoro e alla

pulizia della nostra circoscrizione.

Tanti i temi affrontati e le novità per migliorare le qualità dei servizi

con la collaborazione e l’auspicio dei cittadini residenti».

Lo ha dichiarato il presidente della V Circoscrizione, Andrea Aiello.

Foto in allegato.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo