(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 CAMORRA. MINORI ARMATI SI AFFRONTANO, GRATTERI: NON CHIAMIAMOLA PARANZA. IL

15ENNE EMANUELE TUFANO UCCISO DA ‘FUOCO AMICO’. BORRELLI (AVS): “LO STESSO

COMMANDO HA ORGANIZZATO IN OCCASIONE DEI FUOCAZZI A GENNAIO LA GUERRIGLIA

NEL QUARTIERE SANITA’.”

“Ha ragione su tutta la linea il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Non

siamo davanti a paranze come da sempre benevolmente definite – spiega il

deputato Avs Francesco Emilio Borrelli – ma veri e propri gruppi

organizzati di baby criminali legati ai clan. Il commando di cui faceva

parte Emanuele Tufano quando è rimasto ucciso è lo stesso che a Gennaio

2025 in occasione dei “fuocazzi” organizzò una vera e propria guerriglia

urbana nel quartiere Sanità costringendo alla ritirata diverse gazzelle dei

Carabinieri. E’ lo stesso gruppo criminale che alcuni giorni dopo il

tragico evento mi accerchiò sempre nella Sanità mentre ero con una vera

vittima di camorra Liudmyla Skliar la donna ucraina che il 5 novembre 2021

rimase ferita nel corso di una sparatoria tra delinquenti in cui erano

coinvolti altri minori sempre legati allo stesso ceppo criminale. Chi

continua a giustificare e a difendere anche pubblicamente e

“filosoficamente” questo nuovo modello della camorra sempre più radicato in

città è di fatto complice”.

