INVITO CONFERENZA STAMPA 9 MAGGIO – NOTTE BIANCA DEI MUSEI (SABATO 17 MAGGIO)

Roma, 7 Maggio 2025

Wed 07 May 2025

*DELLA VOSTRA TESTATA*

*SI INFORMA CHE *

VENERDI' 9 MAGGIO 2025

alle ore 12.00 presso la

SALA GUADAGNIN DI PALAZZO RINALDI

MUNICIPIO DI TREVISO

per la conferenza stampa di presentazione della

*NOTTE BIANCA DEI MUSEI SABATO 17 MAGGIO 2025*

*Notte Europea dei Musei ed eventi collegati all’arrivo in Città della

Deejay Ten*

Come ogni anno il MIC Ministero della Cultura aderisce

all’appuntamento *Notte Europea

dei Musei* prevista per il *prossimo 17 maggio*

nel week end che culmina con l’arrivo della Deejay Ten in città.

I Musei di Treviso si presentano *”Insieme per un sistema museale

cittadino”*.

Oltre ai *Musei Civici Luigi Bailo *e *Santa Caterina* parteciperanno

all’iniziativa la* Fondazione Benetton Studi e Ricerche*, la *Fondazione

Imago Mundi*, il *Museo Nazionale Collezione Salce*, il *Museo Diocesano *e

il *Museo Simon Benetton*.

Inoltre, in occasione dell’arrivo in Città della Deejay Ten, corsa-evento

ideata da Linus, sabato 17 maggio Musei Civici e attività commerciali si

uniranno in un unico grande *progetto di marketing territoriale* con tanti

negozi aperti con una speciale promozione ed eventi diffusi.

